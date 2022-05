Champions League: Ancelotti ed il Real Madrid la ribaltano, ancora una volta e centrano la finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Champions League Ancelotti Real Madrid – Sarà ancora Liverpool-Real Madrid in finale di Champions League, per la terza volta nella storia della competizione. Una vittoria ciascuno: per i ‘Reds’ nel 1981 a Parigi, per i ‘Blancos’ a Kiev nel 2018. Questa volta la finale torna a Parigi ma la sede scelta è lo ‘Stade de France’. Champions League: Ancelotti ed il Real Madrid la ribaltano, ancora una volta Per la terza volta nella competizione attuale, il Real Madrid ribalta ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)– SaràLiverpool-indi, per la terzanella storia della competizione. Una vittoria ciascuno: per i ‘Reds’ nel 1981 a Parigi, per i ‘Blancos’ a Kiev nel 2018. Questalatorna a Parigi ma la sede scelta è lo ‘Stade de France’.ed illaunaPer la terzanella competizione attuale, ilribalta ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - Carlo Ancelotti è il primo allenatore a raggiungere cinque finali di Champions League, superando Marcello Lippi… - OptaPaolo : 4 - L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta, nessun… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - porcobioo : RT @nickkwolff: Camavinga classe 2002 e Rodrygo classe 2001 hanno cambiato la partita del Real. Che esperienza hanno per fare la differen… - Marco09083222 : @aldebara_n @levrierog Per la verità è stata la Figc e Gravina perché adl non vende il Napoli o il Bari, Orsato rea… -