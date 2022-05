Cessione Milan, RedBird sfida Investcorp: offerto 1 miliardo di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Le ultime news sulla Cessione del Milan: RedBird vorrebbe soffiare il club rossonero a Investcorp. Offerta da 1 miliardo di euro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 maggio 2022) Le ultime news sulladelvorrebbe soffiare il club rossonero a. Offerta da 1di

Advertising

AntoVitiello : Trattativa Elliott-#Investcorp, difficile ad oggi che il fondo americano possa mantenere delle quote di minoranza.… - sportmediaset : Milan, non solo Investcorp: anche RedBird ha offerto 1 miliardo #Milan #RedBird - gilnar76 : Cessione #Milan, RedBird offre un miliardo: i dettagli #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : Secondo @MarkKleinmanSky, #RedBird Capital Partners avrebbe avvicinato #Elliott per l'acquisizione del #Milan ?? I… - Angel80RedBlack : Se non si compra nessuno il Milan si svincola a parametro zero?Una cessione societaria da 1 mld raccontata tipo cal… -