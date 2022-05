Cesare Cremonini | fuori ora il nuovo video del singolo ”Chimica”

radio5punto9 : @CremoniniCesare, disponibile ora il videoclip ufficiale del nuovo singolo 'CHIMICA': 'Il sesso e la musica parlano… - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - Il comico (sai che risate) - stefanelli_94 : Cesare Cremonini - Chimica - Butterfly22Fly : Com'è che ogni volta che vedo un video stupefacente c'è dietro Gaetano Morbioli? A mio modesto parere in Italia è… - mariasolevolpii : comunque marco mengoni e cesare cremonini sono la vita -

Esce il videoclip ufficiale del nuovo singolo di, Chimica. Si tratta del terzo estratto dall'ultimo album del cantautore bolognese, "La ragazza del Futuro" ( Leggi la recensione ). Il brano segue la pubblicazione dei precedenti ...Se dovessimo scegliere tre parole per descrivere il video di "Chimica" disarebbero sicuramente eros, sensualità ed eleganza. Per capire meglio il concept c he sta dietro la clip diretta da Paolo Gep Cucco ti consigliamo di leggere le parole di: "Il ...Esce il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Cesare Cremonini, Chimica. Si tratta del terzo estratto dall’ultimo album del cantautore bolognese, “La ragazza del Futuro” ...Per capire meglio il concept che sta dietro la clip diretta da Paolo Gep Cucco ti consigliamo di leggere le parole di Cesare: "Il video di Chimica è nato da un sogno. Il desiderio erotico, che nella c ...