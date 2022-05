“Cercasi commesse” ma senza famiglia | multa da 7mila euro per cartello discriminatorio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag — «Cercansidiciottenni libere da impegni familiari». Ai centralissimi Magazzini Dal Sasso di Asiago, provincia di Vicenza, se vuoi lavorare non puoi avere una, prendere o lasciare. E’ la triste realtà del mercato del lavoro nell’Italia del 2022 (ma l’andazzo non è una novità degli ultimi tempi): flessibilità al 100%, totale dedizione alla mansione lavorativa e rinuncia alla propria vita per un posto da cassiera a — nella migliore delle ipotesi — poco più di milleal mese.una vita Il, affisso nei giorni scorsi dal titolare dell’esercizio commerciale, ha scatenato la bufera mediatica. Fino all’epilogo di ieri: l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Vicenza ha sanzionato i titolari contestandogli la ...