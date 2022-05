"C'entra Berlusconi? E chi se ne frega": il clamoroso schiaffo di Michele Santoro ai compagni del Pd (Di giovedì 5 maggio 2022) "Qualunque giornalista avrebbe voluto fare l'intervista al ministro della Difesa russo Sergei Lavrov. Io per primo". Michele Santoro, dalle colonne del Giornale, si schiera dalla parte di Giuseppe Brindisi che ha ospitato su Rete4 il numero due di Vladimir Putin sollevando un vespaio di polemiche per via delle sue affermazioni sulle origini ebraiche di Hitler e di Volodymir Zelensky. Per Santoro "se c'è libertà di espressione ci deve essere anche libertà di critica. Si può dire che ha fatto male l'intervista", ha detto a Laura Rio. Al posto di Brindisi "non mi sarei soffermato sulla questione degli elementi nazisti tra gli ucraini", puntualizza Santoro, "piuttosto avrei cercato di fare dire a Lavrov le condizioni per porre fine a questa guerra, per il compromesso". Santoro getta acqua sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) "Qualunque giornalista avrebbe voluto fare l'intervista al ministro della Difesa russo Sergei Lavrov. Io per primo"., dalle colonne del Giornale, si schiera dalla parte di Giuseppe Brindisi che ha ospitato su Rete4 il numero due di Vladimir Putin sollevando un vespaio di polemiche per via delle sue affermazioni sulle origini ebraiche di Hitler e di Volodymir Zelensky. Per"se c'è libertà di espressione ci deve essere anche libertà di critica. Si può dire che ha fatto male l'intervista", ha detto a Laura Rio. Al posto di Brindisi "non mi sarei soffermato sulla questione degli elementi nazisti tra gli ucraini", puntualizza, "piuttosto avrei cercato di fare dire a Lavrov le condizioni per porre fine a questa guerra, per il compromesso".getta acqua sul ...

