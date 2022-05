“C’è chi gli dava del bollito”: Ancelotti elogiato sui social (Di giovedì 5 maggio 2022) Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto commentare, sul proprio profilo Twitter, la vittoria del Real Madrid in semifinale di Champions League di stasera. In particolare, il giornalista italiano, ha voluto criticare chi giudicava fortunata la corsa del connazionale Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos. Il suo Real Madrid ha infatti passato tutti i turni a eliminazione diretta di questa edizione con un solo gol di scarto. 3-2 il totale con il PSG, con la tripletta di Benzema negli ultimi dieci minuti del ritorno al Bernabeu. Poi il pirotecnico 5-4 sul Chelsea, campione in carica, anche quello in rimonta dopo essersi trovato sotto 3-0 al Bernabeu. Real Madrid, Carlo Ancelotti (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) E infine il 6-5 totale sul City, anche quello arrivato grazie a una miracolosa doppietta di Rodrygo nei minuti finali ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto commentare, sul proprio profilo Twitter, la vittoria del Real Madrid in semifinale di Champions League di stasera. In particolare, il giornalista italiano, ha voluto criticare chi giudicava fortunata la corsa del connazionale Carlo, allenatore dei Blancos. Il suo Real Madrid ha infatti passato tutti i turni a eliminazione diretta di questa edizione con un solo gol di scarto. 3-2 il totale con il PSG, con la tripletta di Benzema negli ultimi dieci minuti del ritorno al Bernabeu. Poi il pirotecnico 5-4 sul Chelsea, campione in carica, anche quello in rimonta dopo essersi trovato sotto 3-0 al Bernabeu. Real Madrid, Carlo(Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) E infine il 6-5 totale sul City, anche quello arrivato grazie a una miracolosa doppietta di Rodrygo nei minuti finali ...

