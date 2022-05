Caterina Balivo saluta Detto Fatto, Bianca Guaccero si scioglie in lacrime nell’ultima puntata (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ ormai ufficiale che nella prossima stagione televisiva su Rai 2, non ci sarà spazio per Detto Fatto. Almeno queste sono le ultime notizie ed è difficile che la rete possa cambiare idea, se non in corsa. Non a caso, nella puntata di oggi, 5 maggio 2022, puntata che chiude questa edizione ma anche la storia del programma, Caterina Balivo, che è stata la prima a guidare il factual show per anni, ha deciso di dire il suo grazia a tutta la squadra di Detto Fatto e a chi, dopo di lei, ha preso in mano le redini del programma. Un saluto speciale che ha Fatto molto piacere a Bianca Guaccero. “Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata” ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ ormai ufficiale che nella prossima stagione televisiva su Rai 2, non ci sarà spazio per. Almeno queste sono le ultime notizie ed è difficile che la rete possa cambiare idea, se non in corsa. Non a caso, nelladi oggi, 5 maggio 2022,che chiude questa edizione ma anche la storia del programma,, che è stata la prima a guidare il factual show per anni, ha deciso di dire il suo grazia a tutta la squadra die a chi, dopo di lei, ha preso in mano le redini del programma. Un saluto speciale che hamolto piacere a. “Ci tenevo oggi arvi visto che è la vostra ultima” ha ...

