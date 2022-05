Castan: 'Roma, con l'approccio mentale giusto puoi battere il Leicester' (Di giovedì 5 maggio 2022) "La Roma passerà il turno. Ha giocato troppo bene in Inghilterra per uscire. - ha detto Leandro Castan, ex difensore giallorosso,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) "Lapasserà il turno. Ha giocato troppo bene in Inghilterra per uscire. - ha detto Leandro, ex difensore giallorosso,...

Advertising

TuttoASRoma : L’ex Castan: «Serve tanta intensità, gli inglesi non devono respirare» - romanewseu : Roma, senti #Castan: “I giallorossi andranno in finale, #Mourinho farà grandi cose” ?? - forzaroma : L’ex Castan: “Serve tanta intensità, gli inglesi non devono respirare” #ASRoma #RomaLeicester #UECL -