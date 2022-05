Cassano ancora contro Ancelotti: «Ha avuto gran culo, meritava il City» (Di giovedì 5 maggio 2022) Cassano ancora contro Ancelotti: «Ha avuto solo culo, meritava il City». Le parole dell’ex attaccante Attraverso le sue Instagram Stories, Antonio Cassano ha così analizzato il match tra Real Madrid e Manchester City che ha portato alla clamorosa qualificazione della squadra di Ancelotti. Le sue parole: «Tiri in porta del Real Madrid 0 fino all’89’, questo è un dato di fatto. Vince 1-0 il City, clamorosa occasione di Grealish e sulla linea di porta salva Mendy, poi gran miracolo di Courtois e poi altre due occasioni clamorose una di Bernardo Silva e l’altra di Grealish. Poi all’89’ succede quello che deve succedere: la magia del Bernabeu. Cross di Camavinga, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022): «Hasoloil». Le parole dell’ex attaccante Attraverso le sue Instagram Stories, Antonioha così analizzato il match tra Real Madrid e Manchesterche ha portato alla clamorosa qualificazione della squadra di. Le sue parole: «Tiri in porta del Real Madrid 0 fino all’89’, questo è un dato di fatto. Vince 1-0 il, clamorosa occasione di Grealish e sulla linea di porta salva Mendy, poimiracolo di Courtois e poi altre due occasioni clamorose una di Bernardo Silva e l’altra di Grealish. Poi all’89’ succede quello che deve succedere: la magia del Bernabeu. Cross di Camavinga, ...

