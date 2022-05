Caso sale Lan alla Camera, il Governo: “Al lavoro per normare il settore e federazione del gaming” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Caso della chiusura di alcune sale Lan ed eSports approda alla Camera, con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze proposta da Giulio Centemero (Lega) e illustrata dal collega bergamasco Daniele Belotti. “I Monopoli sabato scorso hanno organizzato un blitz in 4 grandi sale di eSport, riscontrando apparecchiature non omologate – ha spiegato Belotti al sottosegretario del Mef Federico Freni -. Il punto è questo: esiste un’omologazione per i pc di eSport? No. Eppure, i Monopoli dopo l’esposto del titolare di una sala giochi tradizionale hanno mandato gli ispettori a sequestrare tutto, con multe da 5mila a 50mila euro ad apparecchio. All’eSports Palace di Bergamo sono 40 le apparecchiature sequestrate (37, per la precisione ndr). Spero che queste sanzioni, compreso il sequestro, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Ildella chiusura di alcuneLan ed eSports approda, con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze proposta da Giulio Centemero (Lega) e illustrata dal collega bergamasco Daniele Belotti. “I Monopoli sabato scorso hanno organizzato un blitz in 4 grandidi eSport, riscontrando apparecchiature non omologate – ha spiegato Belotti al sottosegretario del Mef Federico Freni -. Il punto è questo: esiste un’omologazione per i pc di eSport? No. Eppure, i Monopoli dopo l’esposto del titolare di una sala giochi tradizionale hanno mandato gli ispettori a sequestrare tutto, con multe da 5mila a 50mila euro ad apparecchio. All’eSports Palace di Bergamo sono 40 le apparecchiature sequestrate (37, per la precisione ndr). Spero che queste sanzioni, compreso il sequestro, ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Sale a quota 7 quella delle morti misteriose tra i manager della #Russia. A riferire sull'ultimo caso è l'agenzia Tass: si… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Sale a quota 7 quella delle morti misteriose tra i manager della #Russia. A riferire sull'ultimo caso è l'agenzia Tass: si… - ilgiornale : Sale a quota 7 quella delle morti misteriose tra i manager della #Russia. A riferire sull'ultimo caso è l'agenzia T… - Agimegitalia : Caso #eSports , in corso contatti e chiarimenti tra mondo degli #apparecchi da intrattenimento e le sale #LAN… - sorpacinotto : Comunque sul caso delle sale lan leggo parecchie cose che non hanno né capo né coda. Secondo me falco75 spiega bene: -