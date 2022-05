Casi umani di influenza aviaria, milioni di polli abbattuti: c’è da preoccuparsi? (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il caso dello scorso dicembre registrato in Inghilterra, anche negli Stati Uniti un individuo è stato infettato dal virus H5N1, meglio noto come virus dell’influenza aviaria. Stando a quanto riportato dai media locali, al momento le autorità sanitarie statunitensi stanno monitorando le condizioni dell’uomo e anche gli eventuali contagi secondari. Finora non sembrano esserci motivi di allarmismo, dato che il caso riscontrato negli USA è riconducibile ad un’esposizione diretta a volatili infetti. Le fonti di stampa americane precisano infatti che il paziente risultato positivo al virus H5N1 è un detenuto. Il contagio sarebbe avvenuto durante l’abbattimento di pollame negli allevamenti del Colorado: il detenuto rientra infatti in un programma di reinserimento professionale condotto da un carcere dello stato americano. Ma come sta ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il caso dello scorso dicembre registrato in Inghilterra, anche negli Stati Uniti un individuo è stato infettato dal virus H5N1, meglio noto come virus dell’. Stando a quanto riportato dai media locali, al momento le autorità sanitarie statunitensi stanno monitorando le condizioni dell’uomo e anche gli eventuali contagi secondari. Finora non sembrano esserci motivi di allarmismo, dato che il caso riscontrato negli USA è riconducibile ad un’esposizione diretta a volatili infetti. Le fonti di stampa americane precisano infatti che il paziente risultato positivo al virus H5N1 è un detenuto. Il contagio sarebbe avvenuto durante l’abbattimento di pollame negli allevamenti del Colorado: il detenuto rientra infatti in un programma di reinserimento professionale condotto da un carcere dello stato americano. Ma come sta ...

