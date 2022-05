Carlos Sainz: “Ferrari, sono sicuro che la mia sfortuna finirà” (Di giovedì 5 maggio 2022) In casa Ferrari c’è gioia, ma anche un po’ di dispiacere. Charles Leclerc, in questo avvio di stagione, sta andando oltre alle più rosee aspettative riuscendo a competere, concretamente, contro Max Verstappen della Red Bull per la testa del Mondiale 2022 di Formula 1. Carlos Sainz, invece, sembra essere un po’ in difficoltà: il compagno di squadra del monegasco non è riuscito a percorrere giri negli appuntamenti di Melbourne ed Imola, ma ha anche messo a referto due podi importanti. Una via di mezzo, vergata dalla tanta sfortuna, che non rende felice il pilota iberico della Rossa di Maranello. Le parole di Carlos Sainz di Ferrari Ecco le parole del pilota spagnolo della Ferrari riportate dal portale RacingNews 365 sul momento attuale che vive e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) In casac’è gioia, ma anche un po’ di dispiacere. Charles Leclerc, in questo avvio di stagione, sta andando oltre alle più rosee aspettative riuscendo a competere, concretamente, contro Max Verstappen della Red Bull per la testa del Mondiale 2022 di Formula 1., invece, sembra essere un po’ in difficoltà: il compagno di squadra del monegasco non è riuscito a percorrere giri negli appuntamenti di Melbourne ed Imola, ma ha anche messo a referto due podi importanti. Una via di mezzo, vergata dalla tanta, che non rende felice il pilota iberico della Rossa di Maranello. Le parole didiEcco le parole del pilota spagnolo dellariportate dal portale RacingNews 365 sul momento attuale che vive e ...

