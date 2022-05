Carlos Alcaraz vola ai quarti a Madrid e si regala il derby con Nadal. Berrettini scavalcato nel ranking (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlos Alcaraz si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il giovane fuoriclasse spagnolo è riuscito a sconfiggere il coriaceo britannico Cameron Norrie in tre set e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale iberica. Il 18enne, impostosi col punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-3, si è regalato il rovente derby contro Rafael Nadal, che nel pomeriggio si è salvato con grandissima fatica contro il belga David Goffin. Chi avrà la meglio se la dovrà vedere in semifinale contro il vincente di Djokovic-Hurkacz. Sarà un nuovo capitolo del confronto generazionale, i due precedenti sono stati vinti dal veterano: 6-1, 6-2 al secondo turno di Madrid lo scorso anno e successo in tre set nella semifinale di poche ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022)si è qualificato aidi finale del Masters 1000 di. Il giovane fuoriclasse spagnolo è riuscito a sconfiggere il coriaceo britannico Cameron Norrie in tre set e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale iberica. Il 18enne, impostosi col punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-3, si èto il roventecontro Rafael, che nel pomeriggio si è salvato con grandissima fatica contro il belga David Goffin. Chi avrà la meglio se la dovrà vedere in semifinale contro il vincente di Djokovic-Hurkacz. Sarà un nuovo capitolo del confronto generazionale, i due precedenti sono stati vinti dal veterano: 6-1, 6-2 al secondo turno dilo scorso anno e successo in tre set nella semifinale di poche ...

