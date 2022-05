Carlo Ancelotti | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie | figli e curiosità sull’allenatore

(Di giovedì 5 maggio 2022) Se volete saperne di più sulladi, siete nel posto giusto. Ex calciatore e da anni uno uno degli allenatori più vincenti di sempre,è un uomo che tiene molto alla propria privacy e non è affatto facile conoscere dettagli sulla sua sfera intima e personale. Ecco cosa sono riuscita a scoprire. Chi èè nato a Reggiolo (Reggio Emilia) il 10 Giugno del 1959 (Gemelli). Ha conseguito il diploma di perito elettronico ma è stato il calcio a dargli successo, ricchezza e notorietà. Come calciatore lo ricordiamo per anni in forze alla Roma e al Milan, dove si è aggiudicato in tutto tre scudetti ...

E' il colpo che manda in finale di Champions League la squadra allenata da, che scrive ancora una volta il suo nome nel libro dei record: per completare l'impresa l'ostacolo ...Ancora una volta una vera e propria impresa degli uomini di: i madridisti, che perdevano per 1 - 0 all'ottantanovesimo per il gol di Mahrez al 28' del st, hanno segnato due gol nei ...Carlo Ancelotti è nato a Reggiolo (Reggio Emilia) il 10 Giugno del 1959 (Gemelli). Ha conseguito il diploma di perito elettronico ma è stato il calcio a dargli successo, ricchezza e notorietà. Come ...Quinta finale di Champions League per Carlo Ancelotti, una in più di Ferguson, Lippi e Klopp. Il suo Real Madrid ha infatti passato tutti i turni a eliminazione diretta di questa edizione con un solo ...