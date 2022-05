Caos Cardarelli a Napoli | 23 medici su 43 hanno dato preavviso di dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 180 stamattina i pazienti entrati nel reparto di pronto soccorso dell‘Ospedaledi. Prosegue quindi il fortissimo affollamento che in questi giorni sta provocando anche la protesta ufficiale dei: ieri in 25 su 43presentato un ‘’ diper richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sulla difficoltà nell’assistere tempestivamente i pazienti, spesso costretti a rimanere a lungo sulle barelle in attesa di essere presi in carico. Nelle ultime 24 ore, apprende l’ANSA dal, sono stati oltre 200 gli accessi al pronto soccorso, pazienti di cui il 40% circa viene poi ricoverato in un reparto dell’ospedale. C’è anche la forte occupazione del reparto ...