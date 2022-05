Caos al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli | 25 medici minacciano le dimissioni

(Di giovedì 5 maggio 2022) In piena crisi di sovraffollamento il più grande ospedale del Mezzogiorno con pazienti parcheggiati in barella. Il governatore De Luca: far funzionare lana territoriale

In piena crisi di sovraffollamento il più grande ospedale del Mezzogiorno con pazienti parcheggiati in barella. Il governatore De Luca: far funzionare la medicina territorialesoccorso sono infatti reparti da cui gli operatori fuggono come sottolinea anche l'allarme nazionale lanciato dalla Società Italiana di Medicina d'Urgenza. Per il Cardarelli lunedì prossimo ...19:58:46 NAPOLI. ”Sconcertante il rimpallo di responsabilità e di idee tra la prof.ssa Triassi e il governatore De Luca sul caos presso il pronto soccorso del Cardarelli a Napoli. Sembra che l'ex sind ...Come ricorda Longo, fino a oggi il Cardareli ha pubblicato dieci bandi tra avvisi e concorsi per reclutare personale, «ma molti vanno deserti qui come in tutta Italia. I pronto soccorso sono infatti r ...