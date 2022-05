Campania, nuova ordinanza di De Luca sull’obbligo di mascherina (Di giovedì 5 maggio 2022) De Luca pronto a firmare tra oggi e domani, 6 maggio, una nuova ordinanza che mantiene l’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro. Ad annunciarlo lo stesso governatore della Campania a margine della presentazione del progetto di finanziamento di 15 milioni di euro per le imprese culturali e creative della Regione. De Luca, pronta nuova L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Depronto a firmare tra oggi e domani, 6 maggio, unache mantiene l’obbligo dinei luoghi di lavoro. Ad annunciarlo lo stesso governatore dellaa margine della presentazione del progetto di finanziamento di 15 milioni di euro per le imprese culturali e creative della Regione. De, prontaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CHMediaofficial : Campania mascherine obbligatorie, arriva la nuova ordinanza. - occhio_notizie : Nuova ordinanza in Campania: è obbligatoria la mascherina anti Covid sui luoghi di lavoro - iISud24 : De Luca non si arrende, pronta nuova ordinanza: mascherine in negozi e supermercati #5maggio #deluca #cronaca… - ottochannel : Il #turismo in #Campania: boom di #visitatori dalla costa alle aree interne. Pronto il piano della Regione. Ne parl… - GrottaNews : Covid in Campania, 4.786 casi con 4 morti. In Italia: 40.757 positivi e 105 decessi - Nuova Irpinia -