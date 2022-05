Cambio di residenza online: la svolta per i cittadini italiani tanto attesa (Di giovedì 5 maggio 2022) Un interessante svolta e soprattutto comodità per tutti i cittadini italiani: da pochi giorni a questa parte è possibile effettuare il Cambio di residenza direttamente online, tramite il sito web. Cambio residenza online, 1/5/2022 – Computermagazine.itRecandosi presso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sarà effettuabile il Cambio di indirizzo di residenza, senza doversi necessariamente recarsi nel proprio Comune così come fatto fino ad oggi. La novità era stata introdotta a partire dal mese di febbraio 2022 in una trentina di amministrazioni in tutta Italia, ma da qualche ora a questa parte è entrata ufficialmente in vigore per tutti i paesi dello stivale. Attraverso ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Un interessantee soprattutto comodità per tutti i: da pochi giorni a questa parte è possibile effettuare ildidirettamente, tramite il sito web., 1/5/2022 – Computermagazine.itRecandosi presso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sarà effettuabile ildi indirizzo di, senza doversi necessariamente recarsi nel proprio Comune così come fatto fino ad oggi. La novità era stata introdotta a partire dal mese di febbraio 2022 in una trentina di amministrazioni in tutta Italia, ma da qualche ora a questa parte è entrata ufficialmente in vigore per tutti i paesi dello stivale. Attraverso ...

