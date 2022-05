Camavinga ha tenuto insieme il Real Madrid

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 5 maggio 2022) «Da questo momento, hai la responsabilità di far parte di questa squadra leggendaria». Quando lo scorso settembre Florentino Perez ha presentato alla stampa Eduardoha passato in maniera fin troppo violenta il messaggio che quasi tutti i grandi club vogliono che i loro nuovi giocatori ascoltino. Un messaggio che alcuni club cercano di passare imponendo tagli di capelli, strappando orecchini troppo vistosi oppure infilandoli in completi scuri da buttafuori. Alle brutte, costringendo i giocatori stessi, si presume talentuosi, a un purgatorio più o meno lungo, in attesa che si formi la giusta mentalità. Il messaggio in sostanza è questo: no, non è vero che certe magliette vincono da sole la partite, piuttosto vedi di essere all’altezza di chi ti ha preceduto, di chi l’ha indossata in passato. Un ricatto morale che è anche un’investitura e che, francamente, ...