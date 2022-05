Calciomercato Verona | si valuta un attaccante dall’Atalanta!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 maggio 2022) Resta forte e concreta la possibilità di vedere Roberto Piccoli con la maglia dell’Hellasnella prossima stagione. Il classe 2001 di Bergamo è ora in prestito al Genoa, anche se in realtà dovrebbe ritornare all’Atalanta e la destinazione scaligera è oggi quella in pole position per il futuro. #are interested in signing #Atalanta’s striker Roberto #Piccoli for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2022 A confermarlo, tramite Twitter è l’esperto diNicolò Schira, il quale parla di un possibile trasferimento in Veneto dell’scuola orobica.