Calciomercato Serie A LIVE | pista tedesca per Dybala | Vidal ai saluti | Pogba vuole solo il Psg

Serie A: Salernitana-Venezia LIVE alle 18

Commenta per primo Riparte la lotta scudetto a distanza tra Inter e Milan, con i nerazzurri che aprono le danze venerdì contro l'Empoli, nell'anticipo della 36ª giornata diA. Il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la sfida a Inter TV : 'Sarà una di quelle partite molto insidiose perché l'Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. ...La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l'ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila inA è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio ... Milan, UFFICIALE: Maignan miglior calciatore della Serie A ad aprile. Solo 11 parate, ma 4 decisive Sono otto i calciatori finora premiati dalla Lega Calcio con l'Mvp del mese del campionato di Serie A: l'ultimo a essere scelto è stato Marcelo Brozovic. Napoli e Inter sono le squadre più rappresenta ...La consegna del trofeo avverra' nel pre-partita di Bologna-Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30 allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Per il calcolo finale sono state cons ...