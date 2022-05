Calciomercato Juventus, tre nomi per l'estate (Di giovedì 5 maggio 2022) Una stagione ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. La Juventus, malgrado l'aritmetica certezza di un posto tra le prime quattro con tre giornate di anticipo dal termine del torneo, non è mai stata davvero in lotta... Leggi su today (Di giovedì 5 maggio 2022) Una stagione ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. La, malgrado l'aritmetica certezza di un posto tra le prime quattro con tre giornate di anticipo dal termine del torneo, non è mai stata davvero in lotta...

Advertising

GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - GiovaAlbanese : Il primo acquisto della #Juventus nella prossima estate di #calciomercato sarà Federico #Chiesa: riscatto a 40 mili… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Gabriel uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri per la difesa - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, rebus centrocampo: Arthur si gioca il posto #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uscita: Cherubini sceglie il sostituto #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -