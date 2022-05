Calcio, Serie B: dagli incentivi per i giovani al calendario della prossima stagione. Le principali decisioni dell’Assemblea di lega (Di giovedì 5 maggio 2022) La Serie B promuove ancora di più i giovani calciatori. Nella giornata di giovedì 5 maggio 2022 infatti l’Assemblea Nazionale della lega ha approvato una norma importante mirata a valorizzare ancora di più i giovani italiani convocabili nelle Nazionali, con nuovi premi e incentivi per i club a seconda del minutaggio. A riportare la notizia è stata l’Agenzia di stampa ANSA. Si tratta soltanto di una delle due principali modifiche in vista della prossima stagione: durante l’incontro infatti è stato anche stabilito che le partite del Campionato si disputeranno anche durante i Mondiali del Qatar; una scelta che permetterà di organizzare soltanto due turni infrasettimanali. La prima giornata di regular season si disputerà ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) LaB promuove ancora di più icalciatori. Nella giornata di giovedì 5 maggio 2022 infatti l’Assemblea Nazionaleha approvato una norma importante mirata a valorizzare ancora di più iitaliani convocabili nelle Nazionali, con nuovi premi eper i club a seconda del minutaggio. A riportare la notizia è stata l’Agenzia di stampa ANSA. Si tratta soltanto di una delle duemodifiche in vista: durante l’incontro infatti è stato anche stabilito che le partite del Campionato si disputeranno anche durante i Mondiali del Qatar; una scelta che permetterà di organizzare soltanto due turni infrasettimanali. La prima giornata di regular season si disputerà ...

