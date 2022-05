Calcio: Serie A, Salernitana-Venezia 1-0 alla fine del primo tempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Salerno, 5 mag. - (Adnkronos) - La Salernitana è in vantaggio per 1-0 sul Venezia al termine del primo tempo del recupero della ventesima giornata di Serie A, in corso allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui il match il Calcio di rigore realizzato da Bonazzoli al 7'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Salerno, 5 mag. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel recupero della ventesima giornata diA, in corso allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui il match ildi rigore realizzato da Bonazzoli al 7'.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - SkySport : Salernitana-Venezia 1-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport… - spaziocalcio : #Spezia, annullata la squalifica per bestemmie del portiere Ivan #Provedel -