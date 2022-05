Calcio: Salernitana, Nicola 'Vogliamo raggiungere il sogno' (Di giovedì 5 maggio 2022) "In questo momento chi entra può fare la differenza" SALERNO - "Il Venezia è un'ottima squadra, sa giocare a Calcio, ha ottime individualità. Siamo stati umili, nel nostro piano partita ogni 15 minuti ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "In questo momento chi entra può fare la differenza" SALERNO - "Il Venezia è un'ottima squadra, sa giocare a, ha ottime individualità. Siamo stati umili, nel nostro piano partita ogni 15 minuti ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Venezia 1-0, rete di Bonazzoli F. (SAL) - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Salernitana-Venezia 2-1: Verdi porta per la prima volta i campani fuori dalla zona retrocessione [dal nostro inviato Marco… - Fantacalcio : Salernitana-Venezia, Nicola: 'Ora viene il difficile, i tifosi non smettano di cantare' - Luxgraph : Nicola: 'Salernitana, ora viene il difficile' - ferlito_fabio : Magari un giorno storceremo il naso per un 8vo posto Ma questi comunque vada sono i giorni più belli per noi della… -