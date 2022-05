Calcio: Milan, RedBird offre un miliardo per l'acquisto del club (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, RedBird Capital Partners, società d'investimento americana, avrebbe offerto un miliardo per prendere il club rossonero. RedBird gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L'anno scorso ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari. RedBird si va ad aggiungere al fondo del Bahrain Investcorp tra le società che puntano a rilevare il Milan da Elliott. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk,Capital Partners, società d'investimento americana, avrebbe offerto unper prendere ilrossonero.gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L'anno scorso ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari.si va ad aggiungere al fondo del Bahrain Investcorp tra le società che puntano a rilevare ilda Elliott.

Advertising

Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - Gazzetta_it : Milan a Investcorp, a giorni si firma: le cifre e i prossimi step - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - ParliamoDiNews : Scommesse Serie A: derby scudetto, terzultimo atto. Per Snai non c’è storia, Inter e Milan strafavorite su Empoli e… - paoloangeloRF : Milan nel mirino di RedBird, offerto un miliardo: l’indiscrezione di Sky News Uk | Sky Sport -