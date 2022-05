Advertising

sportmediaset : Bologna, la vittoria più bella: Mihajlovic lascia l'ospedale #MIhajlovic #bologna #sportmediaset… - Eurosport_IT : Il Bologna fa visita a Sinisa Mihajlovic: una scena davvero emozionante ?????? Il video: - giornaleradiofm : Calcio: Mihajlovic torna e guida l'allenamento del Bologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna, Mihajlovic premiato come miglior allenatore del mese di aprile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna, Mihajlovic premiato come miglior allenatore del mese di aprile -

Sinisaè tornato a Casteldebole. Il tecnico del Bologna, dimesso lunedì dal Policlinico Sant'Orsola dopo un ciclo di cure in seguito alla ricaduta della malattia, è tornato a dirigere questa ...BOLOGNA - Lo vince Sinisail premio Coach Of The Month di aprile . La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di Bologna - Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30 allo Stadio 'Renato Dall'...(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole. Il tecnico del Bologna, dimesso lunedì dal Policlinico Sant'Orsola dopo un ciclo di cure in seguito alla ricaduta della ...La Lega Serie A assegna il premio come miglior allenatore del mese di aprile a Sinisa Mihajlovic del Bologna. Un mese importante dove i felsinei hanno pareggiato con Juve e Milan e vinto contro ...