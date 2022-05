Calcio: Lega B, più risorse a club che puntano sui giovani (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella prossima stagione il campionato andrà avanti anche durante i Mondiali MILANO - La serie B punta sui giovani. L'assemblea di Lega di oggi ha approvato infatti una norma di maggior valorizzazione ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella prossima stagione il campionato andrà avanti anche durante i Mondiali MILANO - La serie B punta sui. L'assemblea didi oggi ha approvato infatti una norma di maggior valorizzazione ...

