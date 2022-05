Calcio: Inzaghi, 'facciamo la corsa su di noi e non sul Milan, dobbiamo dare il 120%' (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. - (Adnkronos) - Cambia qualcosa giocare prima del Milan? "No, io penso che il compito mio e del mio staff è poter incidere su ciò che abbiamo in mano, sulla mia squadra, senza vedere ciò che fanno gli altri. dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro alla vigilia del match con l'Empoli, da vincere assolutamente per scavalcare momentaneamente il Milan capolista che sarà impegnato domenica sera a Verona. "Sarà una di quelle gare molto insidiose, l'Empoli ha qualità e ha già centrato il suo obiettivo, quindi servirà grande attenzione perché sono organizzati e arriveranno qui per fare la loro partita. In queste ultime quattro gare gli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022)o, 5 mag. - (Adnkronos) - Cambia qualcosa giocare prima del? "No, io penso che il compito mio e del mio staff è poter incidere su ciò che abbiamo in mano, sulla mia squadra, senza vedere ciò che fanno gli altri.fare lasu noi stessi eil". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simoneai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro alla vigilia del match con l'Empoli, da vincere assolutamente per scavalcare momentaneamente ilcapolista che sarà impegnato domenica sera a Verona. "Sarà una di quelle gare molto insidiose, l'Empoli ha qualità e ha già centrato il suo obiettivo, quindi servirà grande attenzione perché sono organizzati e arriveranno qui per fare la loro partita. In queste ultime quattro gare gli ...

