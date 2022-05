Calcio: Casini, 'ottimo l'aiuto sui diritti audiovisivi sportivi all'estero, grazie al Governo' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - “Dopo tanti anni, il Governo ha accolto un'istanza condivisa da tutto il mondo dello sport professionistico. Ringrazio la sottosegretaria Vezzali e il Governo tutto per averci ascoltato: finalmente la commercializzazione all'estero dei diritti audiovisivi potrà avvenire senza restrizioni o limiti, agevolando l'aumento dei ricavi. Una novità molto importante che allinea l'Italia, e la Lega Serie A, a quanto accade negli altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dopo l'approvazione del decreto legge aiuti da parte del Consiglio dei ministri. Questa sera il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge aiuti, in cui sono state apportate alcune modifiche al d.lgs. n. 9 del 2008, c.d. Decreto Melandri, con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - “Dopo tanti anni, ilha accolto un'istanza condivisa da tutto il mondo dello sport professionistico. Ringrazio la sottosegretaria Vezzali e iltutto per averci ascoltato: finalmente la commercializzazione all'deipotrà avvenire senza restrizioni o limiti, agevolando l'aumento dei ricavi. Una novità molto importante che allinea l'Italia, e la Lega Serie A, a quanto accade negli altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, dopo l'approvazione del decreto legge aiuti da parte del Consiglio dei ministri. Questa sera il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge aiuti, in cui sono state apportate alcune modifiche al d.lgs. n. 9 del 2008, c.d. Decreto Melandri, con ...

