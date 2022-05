Calcio: Blessin, 'magari Juve penserà a Coppa Italia, salvezza possibile' (Di giovedì 5 maggio 2022) Genova, 5 mag. - (Adnkronos) - Dopo la sconfitta nel derby, il Genoa cerca un mezzo miracolo per raggiungere la salvezza. Il prossimo sarà un ostacolo ostico: al Marassi, c'è la Juventus di Allegri (in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su Now). Calcio d'inizio venerdì 6 maggio ore 21. Ai microfoni di Sky Sport, Alexander Blessin ha parlato della lotta salvezza, aritmeticamente ancora possibile: "Esistono possibilità per salvarci, ci sono ancora 9 punti a disposizione, è aritmeticamente possibile, e finché è possibile io ci credo". La dirigenza del Genoa ha confermato il tecnico tedesco per la prossima stagione anche in caso di retrocessione: "Ho sentito anch'io queste parole (ride). Ho un contratto, e mi piace ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Genova, 5 mag. - (Adnkronos) - Dopo la sconfitta nel derby, il Genoa cerca un mezzo miracolo per raggiungere la. Il prossimo sarà un ostacolo ostico: al Marassi, c'è lantus di Allegri (in diretta su Sky Sporte Sky Sport 4K, in streaming su Now).d'inizio venerdì 6 maggio ore 21. Ai microfoni di Sky Sport, Alexanderha parlato della lotta, aritmeticamente ancora: "Esistono possibilità per salvarci, ci sono ancora 9 punti a disposizione, è aritmeticamente, e finché èio ci credo". La dirigenza del Genoa ha confermato il tecnico tedesco per la prossima stagione anche in caso di retrocessione: "Ho sentito anch'io queste parole (ride). Ho un contratto, e mi piace ...

