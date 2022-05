Buitoni, nuova denuncia per pizze contaminate: “Una donna si è ammalata dopo aver consumato una Bella Napoli” (Di giovedì 5 maggio 2022) A un mese dal caso dei due bambini morti in Francia dopo una contaminazioni da batterio Escherichia coli delle pizze surgelate Buitoni-Fraîch’Up, lo scandalo dei prodotti del marchio della Nestlé si allarga. Questa volta, a finire sotto accusa è la ‘Bella Napoli‘, una seconda gamma di pizze industriali surgelate. Secondo quanto riferito dal suo legale, una donna di 34 anni, residente a Perpignan – nel sud del Paese – si è ammalata dopo aver “consumato una pizza della gamma ‘Bella Napoli’. L’avvocato ha sporto denuncia per “lesioni colpose” contro il fabbricante. Da fine febbraio, in Francia è stata è stata rilevata una recrudescenza di casi di Shu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) A un mese dal caso dei due bambini morti in Franciauna contaminazioni da batterio Escherichia coli dellesurgelate-Fraîch’Up, lo scandalo dei prodotti del marchio della Nestlé si allarga. Questa volta, a finire sotto accusa è la ‘‘, una seconda gamma diindustriali surgelate. Secondo quanto riferito dal suo legale, unadi 34 anni, residente a Perpignan – nel sud del Paese – si èuna pizza della gamma ‘’. L’avvocato ha sportoper “lesioni colpose” contro il fabbricante. Da fine febbraio, in Francia è stata è stata rilevata una recrudescenza di casi di Shu ...

Advertising

ilriformista : Dopo lo scandalo legato alle pizze surgelate della linea Fraich'Up, la nuova denuncia contro la Buitoni in #Francia… - ilmessaggeroit : Buitoni, batterio nelle pizze congelate in Francia: c'è una nuova denuncia - cronachecampane : Francia, nuova denuncia contro Buitoni per le pizze surgelate #denunciaBuitoni #francia #pizzebellanapoli - QdSit : In Francia lo scandalo delle pizze non accenna a fermarsi. Nuovo mal di stomaco, nuova denuncia. ... -