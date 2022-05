Bruno Vespa | paura per il drammatico incidente | Ha rischiato di non esserci più

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il famosissimo giornalista, autore di inchieste indimenticabili si è trovato coinvolto in unche ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Presentareè compito arduo. Giornalista da più di quarant’anni, è ancora uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana.hagrosso (web source)Da sempre in Rai Praticamente è nato giornalista. Ad appena sedici anni già scrive articoli sportivi per la redazione abruzzese de Il tempo. Nel 1969 entra in Rai ed il resto è storia. Nella sua lunghissima carriera di giornalista è stato testimone di eventi storici ed altrettanti personaggi che la storia l’hanno fatta davvero, sono stati da lui intervistati. Fu lui a dare la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in ...

Advertising

kettjbrown : RT @chefamo1: Essere blastati anche da Bruno Vespa. Dico, Bruno Vespa. #M5S #petrolio #Ucraina - Soutine17 : RT @chefamo1: Essere blastati anche da Bruno Vespa. Dico, Bruno Vespa. #M5S #petrolio #Ucraina - HuaweiP38 : @ilgiornale HO INCONTRATO BRUNO VESPA - chefamo1 : Essere blastati anche da Bruno Vespa. Dico, Bruno Vespa. #M5S #petrolio #Ucraina - PosteNews : I 160 anni di #PosteItaliane al centro della puntata di ieri della trasmissione #RaiUno 'Porta a Porta', condotta d… -

Inews24

In mezzo c'è poi una miriade di polemiche intraprese con quelli che definisci "censori", animati da "stupidità" e "ignoranza", dal giornalistaal presidente della Regione Emilia - Romagna,...... In questo caso, anziché frutta e verdura si trattava della ambita statuetta e così pronti, partenza, via, una dopo l'altra, che poi si fa tardi epotrebbe prendersela. La grande novità ... Mazzata per Bruno Vespa! Nessun dubbio: la notizia è appena arrivata Che colpo per Bruno Vespa. Il noto conduttore e giornalista della Rai ha subito una batosta lavorativa imprevedibile, come dicono anche i dati ...Libro curato dai figli Serena e Stefano Andreotti, con prefazione di Bruno Vespa. I membri del Comitato europeo delle Regioni hanno parlato a margine della seduta plenaria tenutasi a Bruxelles, in cui ...