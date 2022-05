Brilla la stella di Ancelotti: il suo Real Madrid in finale di Champions a Parigi (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un italiano che sta scrivendo la storia del calcio: Ancelotti. Con il suo Real Madrid vola in finale di Champions grazie ad una gara epica al Bernabeu. Gli uomi di mister Ancelotti centrano una rimonta storica grazie ad un uno-due di Rodrygo tra il 90’ e il 91’ prima del sigillo di Benzema, al 15° centro europeo in stagione. Il Real Madrid va in finale di Champions League dopo avere superato in rimonta il Manchester City per 3-1. Al Bernabeu succede di tutto. Al 74? vantaggio degli inglesi con Mahrez, poi Rodrygo firma una doppietta nel finale dei tempi regolamentari. A decidere la sfida, nei supplementari, è Benzema. A giocarsi il titolo, il prossimo 28 maggio a Parigi, sarà il ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un italiano che sta scrivendo la storia del calcio:. Con il suovola indigrazie ad una gara epica al Bernabeu. Gli uomi di mistercentrano una rimonta storica grazie ad un uno-due di Rodrygo tra il 90’ e il 91’ prima del sigillo di Benzema, al 15° centro europeo in stagione. Ilva indiLeague dopo avere superato in rimonta il Manchester City per 3-1. Al Bernabeu succede di tutto. Al 74? vantaggio degli inglesi con Mahrez, poi Rodrygo firma una doppietta neldei tempi regolamentari. A decidere la sfida, nei supplementari, è Benzema. A giocarsi il titolo, il prossimo 28 maggio a, sarà il ...

