Botte da orbi al ristorante | cameriere pestato e accoltellato per vendetta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 maggio 2022) Poteva tramutarsi in una tragedia la terribile aggressione della quale è stato vittima un. L’uomo il giorno prima aveva litigato con una collega e il diverbio non è andato a genio alla famiglia di lei che ha pensato bene di rivalersi sulpicchiandolo brutalmente. Leggi anche: Roma, violenta aggressione: calci e pugni a un uomo seduto su una panchina, è in codice rosso I fatti sono avvenuti lo sorso 5 aprile in un locale della zona industriale della Tiburtina. Qui il marito della donna ha picchiato il, un uomo di 38 anni di origini egiziane. La vittima è poi stata condotta in ospedale con una ferita di arma da taglio. A seguito dell’accaduto, il marito, un uomo italiano di 42 anni, è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di tentato omicidio in concorso e minacce.brutalmente ...