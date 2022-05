Bosch, investimenti per 3 miliardi di euro in elettrificazione e idrogeno nei prossimi anni (Di giovedì 5 maggio 2022) Seppure il contesto di instabilità globale – la guerra in Ucraina da una parte e la pandemia non ancora pienamente superata dall’altra – stia continuando a causare forti difficoltà e rallentamenti al settore automotive, tecnologico e della mobilità, le grandi aziende non hanno intenzione di ripensare (in negativo) agli investimenti nei piani strategici di sostenibilità, anzi. Tra questi c’è la tedesca Bosch che, in una nota a margine della conferenza annuale di bilancio, fa sapere di voler mettere sul tavolo 3 miliardi di euro, nei prossimi tre anni, per lavorare su tecnologie (ovvero elettrificazione e idrogeno) volte a velocizzare la neutralità climatica. Stefan Hartung, presidente del Cda di Bosch, sostiene infatti che la guerra in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Seppure il contesto di instabilità globale – la guerra in Ucraina da una parte e la pandemia non ancora pienamente superata dall’altra – stia continuando a causare forti difficoltà e rallentamenti al settore automotive, tecnologico e della mobilità, le grandi aziende non hanno intenzione di ripensare (in negativo) aglinei piani strategici di sostenibilità, anzi. Tra questi c’è la tedescache, in una nota a margine della conferenza annuale di bilancio, fa sapere di voler mettere sul tavolo 3di, neitre, per lavorare su tecnologie (ovvero) volte a velocizzare la neutralità climatica. Stefan Hartung, presidente del Cda di, sostiene infatti che la guerra in ...

