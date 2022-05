Bonus internet veloce, in arrivo voucher di 300 euro per le famiglie: cos’è e chi ne ha diritto (Di giovedì 5 maggio 2022) In arrivo Bonus internet veloce fino a 300 euro, senza limiti Isee. Si tratta di una misura introdotta nel Piano per le famiglie predisposto dalla società Infratel Italia, in consultazione fino al 31 maggio 2022, dopodiché il programma sarà presentato alla Commissione europea, per poi essere varato con apposito decreto del Mise. Bonus internet veloce, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Infino a 300, senza limiti Isee. Si tratta di una misura introdotta nel Piano per lepredisposto dalla società Infratel Italia, in consultazione fino al 31 maggio 2022, dopodiché il programma sarà presentato alla Commissionepea, per poi essere varato con apposito decreto del Mise., in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

