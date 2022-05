Bonus internet da 300 euro senza limiti di Isee, ecco come funzionerà (Di giovedì 5 maggio 2022) La misura è contenuta nella seconda fase del piano voucher destinato alle famiglie, documento predisposto da Infratel, società in - house del Mise, e sottoposto a consultazione pubblica fino al 31 ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) La misura è contenuta nella seconda fase del piano voucher destinato alle famiglie, documento predisposto da Infratel, società in - house del Mise, e sottoposto a consultazione pubblica fino al 31 ...

Advertising

IOdonna : L'incentivo fa parte dei progetti del governo per favorire la diffusione della banda larga in tutta Italia - annamariamoscar : Bonus Internet veloce: in arrivo un voucher fino a 300 euro per le famiglie senza limiti Isee - qn_lanazione : Bonus internet da 300 euro senza limiti di Isee, ecco come funzionerà - caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: Nuovo #BONUS #internet da 300 euro in arrivo ?? - RobertoTom60 : Notizie dall'Italia e dal Mondo: #Bonus #Internet veloce 2022: cos'è e come si ottiene -