Bonus Internet da 300 euro, nuova agevolazione per le famiglie: ecco come ottenerlo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Governo italiano ha deciso di promuovere una importante novità per tutte le famiglie e le imprese: arriva il nuovo Bonus Internet La novità Bonus Internet (Foto ANSA)Periodo di grandi novità per i cittadini italiani grazie alle ultime decisioni del Governo volte a sostenere le imprese e le famiglie in un periodo di grandi difficoltà. Tra le ultime mosse del Governo non c’è solo l Bonus da 200€ messo a disposizione in busta paga per far fronte all’aumento esponenziale delle bollette. Novità dell’ultim’ora anche il Bonus Internet dal valore di 300€ che sarà, anche in questo caso, a disposizione di famiglie ed imprese. Non è la prima volta che il Governo scende in campo per sostenere la digitalizzazione delle ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Governo italiano ha deciso di promuovere una importante novità per tutte lee le imprese: arriva il nuovoLa novità(Foto ANSA)Periodo di grandi novità per i cittadini italiani grazie alle ultime decisioni del Governo volte a sostenere le imprese e lein un periodo di grandi difficoltà. Tra le ultime mosse del Governo non c’è solo lda 200€ messo a disposizione in busta paga per far fronte all’aumento esponenziale delle bollette. Novità dell’ultim’ora anche ildal valore di 300€ che sarà, anche in questo caso, a disposizione died imprese. Non è la prima volta che il Governo scende in campo per sostenere la digitalizzazione delle ...

