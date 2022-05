Bonus 200 euro, è previsto per i disoccupati? (Di giovedì 5 maggio 2022) Quali sono le categorie che possono beneficiare dell’agevolazione e chi ne è escluso? Nel corso della conferenza stampa tenuta dal premier Mario Draghi a margine del Cdm che ha approvato il dl aiuti nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, è stata annunciata l’erogazione del cosiddetto Bonus 200 euro. Al momento, il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, non è stato possibile visionare il testo definitivo che dettaglierà tutte le caratteristiche dell’agevolazione. È noto, tuttavia, che il Bonus verrà erogato una tantum ossia una volta soltanto e sarà rivolto ai pensionati, ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi con reddito annuo inferiore a 35 mila euro. A essere esclusi dal Bonus 200 euro, invece, sono i disoccupati che non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Quali sono le categorie che possono beneficiare dell’agevolazione e chi ne è escluso? Nel corso della conferenza stampa tenuta dal premier Mario Draghi a margine del Cdm che ha approvato il dl aiuti nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, è stata annunciata l’erogazione del cosiddetto200. Al momento, il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, non è stato possibile visionare il testo definitivo che dettaglierà tutte le caratteristiche dell’agevolazione. È noto, tuttavia, che ilverrà erogato una tantum ossia una volta soltanto e sarà rivolto ai pensionati, ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi con reddito annuo inferiore a 35 mila. A essere esclusi dal200, invece, sono iche non ...

Advertising

pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - AquiliniDaniela : RT @FnpCisl: Il bonus di 200 euro che riceveranno anche i #pensionati è una battaglia portata avanti dalla Cisl e un segnale importante di… - infoitinterno : Bonus 200 euro, per i sindacati ancora non basta - infoitinterno : Bonus 200 euro: chi può chiederlo e come funziona -