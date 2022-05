Bonus 200 euro anche a chi percepisce reddito cittadinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus 200 euro anche a chi riceve il reddito di cittadinanza e non solo a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati. Lo apprende l’Adnkronos a Consiglio dei ministri in corso. L’una tantum per i redditi sotto i 35mila euro verrà, quindi, esteso. La questione sarebbe stata sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e avrebbe ottenuto il disco verde. Dunque il Bonus andrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, nonché ai beneficiari del rdc. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –200a chi riceve ildie non solo a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati. Lo apprende l’Adnkronos a Consiglio dei ministri in corso. L’una tantum per i redditi sotto i 35milaverrà, quindi, esteso. La questione sarebbe stata sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e avrebbe ottenuto il disco verde. Dunque ilandrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, nonché ai beneficiari del rdc. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

