Bonus 200 euro anche a chi percepisce reddito cittadinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus 200 euro anche a chi riceve il reddito di cittadinanza e non solo a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati. Lo apprende l’Adnkronos a Consiglio dei ministri in corso. L’una tantum per i redditi sotto i 35mila euro verrà, quindi, esteso. La questione sarebbe stata sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e avrebbe ottenuto il disco verde. Dunque il Bonus andrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, nonché ai beneficiari del rdc. Il contributo al momento riguarda circa 28 milioni di famiglie, nel complesso, e verrà erogato dall’Inps. Il Bonus ai lavoratori dipendenti verrà pagato dai ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –200a chi riceve ildie non solo a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati. Lo apprende l’Adnkronos a Consiglio dei ministri in corso. L’una tantum per i redditi sotto i 35milaverrà, quindi, esteso. La questione sarebbe stata sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e avrebbe ottenuto il disco verde. Dunque ilandrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, nonché ai beneficiari del rdc. Il contributo al momento riguarda circa 28 milioni di famiglie, nel complesso, e verrà erogato dall’Inps. Ilai lavoratori dipendenti verrà pagato dai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - repubblica : Il decreto Aiuti torna al Cdm. Aggiustamenti sul bonus da 200 euro e Superbonus 110%. In arrivo lo sconto sui mezzi… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - voceditalia : Bonus di 200 euro anche a chi prende reddito e colf - morry74 : Bonus da 200 euro anche a chi ha reddito di cittadinanza e autonomi. Arriva lo sconto sui mezzi pubblici… -