Bonus 200 euro 2022 pensionati e lavoratori: a chi spetta e come richiederlo? Parla Draghi (Di giovedì 5 maggio 2022) In molti ci avete chiesto novità e notizie riguardo al nuovo Bonus di 200 euro per il 2022 promesso in queste ultime ore dal premier Mario Draghi. Il Bonus spetterà sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati e con ogni probabilità anche ai lavoratori autonomi. Vediamo allora quali sono i requisiti per richiederlo e tutto quello che si sa fino ad ora grazie alle parole di Draghi e del Ministro dell’Economia Daniele Franco. Bonus 200 euro, spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi e ai pensionati? Quando arriva? Il nuovo “Decreto Aiuti” vale circa 14 miliardi di euro e sarà composto da un pacchetto con diversi ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 5 maggio 2022) In molti ci avete chiesto novità e notizie riguardo al nuovodi 200per ilpromesso in queste ultime ore dal premier Mario. Ilspetterà sia aidipendenti che aie con ogni probabilità anche aiautonomi. Vediamo allora quali sono i requisiti pere tutto quello che si sa fino ad ora grazie alle parole die del Ministro dell’Economia Daniele Franco.200aidipendenti, autonomi e ai? Quando arriva? Il nuovo “Decreto Aiuti” vale circa 14 miliardi die sarà composto da un pacchetto con diversi ...

