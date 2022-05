Bologna - Skorupski: al fantacalcio è una certezza low - cost da bonus (Di giovedì 5 maggio 2022) Per una volta, in copertina, non ci vanno gol o assist. Ma parate, porte inviolate e uscite basse. Lukasz Skorupski (20 milioni), portiere del Bologna che in meno di un mese ha fermato quattro 'big' ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Per una volta, in copertina, non ci vanno gol o assist. Ma parate, porte inviolate e uscite basse. Lukasz(20 milioni), portiere delche in meno di un mese ha fermato quattro 'big' ...

MagicGazzetta : Bologna: Skorupski, record stagionale, 12 clean sheet e al fantacalcio da portiere low-cost a top - lo_scettico_ : RT @NackaSkoglund89: I giocatori delle avversarie contro l'Inter non si impegnano. Ricapitoliamo Autogol Gunter Autogol devrij Autoassis… - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: I giocatori delle avversarie contro l'Inter non si impegnano. Ricapitoliamo Autogol Gunter Autogol devrij Autoassis… - TuttoFanta : ??L'analisi sulla stagione di #Skorupski e #Consigli, due rendimenti a confronto #Fantacalcio #Bologna #Sassuolo - ProfidiAndrea : ?? #Bologna, pronto il prolungamento del contratto fino al 2025 per Lucasz #Skorupski -