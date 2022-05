Bollettino Covid oggi, giovedì 5 maggio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Bollettino Covid di giovedì 5 maggio 2022, con i numeri aggiornati nelle ultime 24 ore relativamente a nuovi casi, morti e guariti da Coronavirus. Prosegue la raccolta dei dati ufficiali e aggiornati del Ministero della Salute e dell’ISS, che monitorano giorno dopo giorno la curva epidemiologica con il dettaglio di ogni regione italiana. Ecco i dati aggiornati per la giornata di oggi. 48.255 nuovi contagi, 138 morti, 70.523 guariti, 75.523 tamponi molecolari, 369 in terapia intensiva, 9.384 nei reparti ordinari. Sono inoltre 21.946 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.165.124. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ildi2022, con i numeri aggiornati nelle ultime 24 ore relativamente a nuovi casi,da Coronavirus. Prosegue la raccolta dei dati ufficiali e aggiornati del Ministero della Salute e dell’ISS, che monitorano giorno dopo giorno la curva epidemiologica con il dettaglio di ogniitaliana. Ecco i dati aggiornati per la giornata di. 48.255 nuovi, 138, 70.523, 75.523 tamponi molecolari, 369 in terapia intensiva, 9.384 nei reparti ordinari. Sono inoltre 21.946 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.165.124. ILE I NUMERI ODIERNI, ...

