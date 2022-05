Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti giovedì 5 maggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 maggio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di2022. Prosegue l’analisi dei numeri aggiornati sunella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore.si registrano 5.112 nuovi, 13, 6.995 tamponi molecolari, 39 in terapia intensiva, 700 nei reparti ordinari. SportFace.