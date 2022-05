BMW M4 CSL - Prime tracce della sportiva estrema

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 maggio 2022) La BMW inizia a mettere pressione sugli appassionati e svela i primi teaserM4 CSL: ieri è stato infatti annunciato il debutto in anteprima mondialevettura al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, senza però svelare nulla sul contonuova. A 20 anni dalla E46 più spinta. Le immagini in realtà non spiegano molto: si tratta di due scatti in penombra del frontale ecoda, che però bastano per stuzzicare la fantasia, soprattutto dopo aver visto, per mesi, solo delle foto spiavettura. Visto che proprio quest'anno la BMW M festeggia 50 anni di storia, l'occasione è troppo ghiotta per non fare qualcosa di speciale: la sigla CSL torna quindi dopo 20 anni, quando fu la M3 E46 a fregiarsi di una serie limitata che oggi è divenuta ...