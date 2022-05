Biden ha nominato una donna afroamericana come portavoce della Casa Bianca. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti (Di giovedì 5 maggio 2022) Karine Jean-Pierre sarà la nuova portavoce della Casa Bianca, al posto di Jen Psaki. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire il 13 maggio. 44 anni, da due accanto al presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre sarà la prima donna afroamericana a ricoprire questo incarico. L’annuncio è stato fatto da Biden: «Karine non solo porta esperienza, talento e integrità necessari in questo difficile lavoro, ma continuerà a portare avanti la comunicazione del lavoro dell’amministrazione Biden-Harris. Jill ed io conosciamo e rispettiamo Karine da molto tempo e sarà una voce forte che parlerà per me e per questa amministrazione. Ringrazio Jen Psaki per aver alzato il livello, aver comunicato direttamente e sinceramente con il ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Karine Jean-Pierre sarà la nuova, al posto di Jen Psaki. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire il 13 maggio. 44 anni, da due accanto al presidente Joe, Karine Jean-Pierre sarà laa ricoprire questo incarico. L’annuncio è stato fatto da: «Karine non solo porta esperienza, talento e integrità necessari in questo difficile lavoro, ma continuerà a portare avanti la comunicazione del lavoro dell’amministrazione-Harris. Jill ed io conosciamo e rispettiamo Karine da molto tempo e sarà una voce forte che parlerà per me e per questa amministrazione. Ringrazio Jen Psaki per aver alzato il livello, aver comunicato direttamente e sinceramente con il ...

