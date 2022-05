Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Berti-Mediagol: “Triestina alla portata del Palermo. Ho sentito Baldini e…” - Mediagol : Berti-Mediagol: “Triestina alla portata del Palermo. Ho sentito Baldini e…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Berti: “Baldini e organico da Serie B, ma la cessione non deve distrarre” - Mediagol : Palermo, Berti: “Baldini e organico da Serie B, ma la cessione non deve distrarre” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Berti: “Palermo mina vagante ai playoff. Baldini e quel regalo del destino…” -

Mediagol.it

Partirà da Trieste l'avventura del Palermo ai playoff di Serie C. Domenica 8 maggio andrà in scena in Friuli il primo turno della Fase Nazionale, con l'andata in programma alle ore 17:30 allo Stadio " ...Parola a Gianluca Berti. Ex portiere di ottimo livello sotto il profilo tecnico, Gianluca Berti si è sempre consacrato leader carismatico e riferimento imprescindibile in ogni club in cui ha militato.