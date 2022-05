Bernardeschi, il rinnovo non arriva: la nuova destinazione fa infuriare tutti (Di giovedì 5 maggio 2022) In casa Juventus tiene banco la situazione Bernardeschi e un rinnovo che ancora non arriva; ecco dove potrebbe andare. destinazione clamorosa. Cuadrado e Perin hanno rinnovato, De Sciglio sembra ad un passo dal mettere la firma sul prolungamento del contratto mentre Dybala, a fine stagione, dirà addio ai bianconeri dopo sette anni. Resta da capire la situazione legata a Bernardeschi il cui contratto è in scadenza il prossimo trenta giugno; l’esterno campione d’Europa ha più volte fatto sapere come il suo desiderio sia quello di restare alla Juventus anche se la firma non è ancora arrivata. In attesa di capire gli sviluppi di questa vicenda, sembra che un club stia pensando all’attaccante azzurro. AnsafotoUn giocatore importante per la Juventus; Bernardeschi è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) In casa Juventus tiene banco la situazionee unche ancora non; ecco dove potrebbe andare.clamorosa. Cuadrado e Perin hanno rinnovato, De Sciglio sembra ad un passo dal mettere la firma sul prolungamento del contratto mentre Dybala, a fine stagione, dirà addio ai bianconeri dopo sette anni. Resta da capire la situazione legata ail cui contratto è in scadenza il prossimo trenta giugno; l’esterno campione d’Europa ha più volte fatto sapere come il suo desiderio sia quello di restare alla Juventus anche se la firma non è ancorata. In attesa di capire gli sviluppi di questa vicenda, sembra che un club stia pensando all’attaccante azzurro. AnsafotoUn giocatore importante per la Juventus;è ...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Ieri colloqui tra la Juve e Pastorello per Bernardeschi: ora il rinnovo è più vicino. L'azzurro vuole rimaner… - Mario75809089 : RT @forumJuventus: (TS) 'Ieri colloqui tra la Juve e Pastorello per Bernardeschi: ora il rinnovo è più vicino. L'azzurro vuole rimanere a T… - Allegriano10 : Il non rinnovo di Bernardeschi sarebbe una gran cosa #juventus #giocatori #calciomercato - batix75 : RT @Vink901: De Sciglio e Bernardeschi vicino al rinnovo. Senza offesa e con tutto il rispetto del mondo, ma che schifo. La mediocrità al… - UgoBaroni : RT @forumJuventus: (TS) 'Ieri colloqui tra la Juve e Pastorello per Bernardeschi: ora il rinnovo è più vicino. L'azzurro vuole rimanere a T… -